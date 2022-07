Lavori sul raccordo Perugia-Bettolle: chiusura per gli svincoli di Olmo e San Faustino, I giorni e gli orari

Proseguono i lavori di manutenzione delle pavimentazioni sul raccordo Perugia-Bettolle. Interventi che prevedono limitazioni notturne lungo le rampe degli svincoli Olmo e San Faustino.

Nella notte di lunedì 4 luglio, a partire dalle ore 21.30 e fino alle 6 del giorno seguente, sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso alla carreggiata in direzione Perugia e quella di uscita in direzione Bettolle dello svincolo ‘Olmo’ (km 49,100). Invece nella notte di mercoledì 6 luglio, nella medesima fascia oraria, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo ‘San Faustino’ (km 53).

