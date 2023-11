LAVORI | Sicurezza stradale a Resina, approvato marciapiede lungo la strada Tiberina Nord

A Resina sarà realizzato un nuovo marciapiede, in continuità con quello già esistente, lungo strada Tiberina Nord nel tratto compreso tra via Lea Garofalo e il civico 325. L’intervento, inserito dal piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, secondo l’amministrazione comunale si rende necessario al fine di incrementare la sicurezza dei pedoni in transito nel centro abitato e per migliorare il deflusso delle acque meteoriche. I chiusini dei pozzetti dei sottoservizi saranno adeguati al nuovo manufatto ed è previsto l’intubamento del fosso esistente dal civico 325 all’inizio con via delle Garognole e la realizzazione di una banchina stradale.