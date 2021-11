LAVORI Recuperati i conci di Pretola dal fondo del pozzo. Merito del CAi di Perugia e di Hydra, associazione sub superspecializzata

Recuperati i conci della vera di Pretola dal fondo del pozzo. Merito di Hydra, associazione sub superspecializzata, e del Gruppo speleologico del CAI. Abbiamo parlato della questione [INVIATO CITTADINO Pretola. Quel pozzo distrutto è così da un anno e mezzo (perugiatoday.it)], auspicando un recupero di quelle pietre, abbattute da un mezzo meccanico. Elementi indispensabili per restituire a quella ‘vera’ pretolana la facies originaria. E i sub di Hydra hanno onorato il nome dell’idrozoo i cui tentacoli, estroflettendosi, permettono la cattura della preda.

Operazione brillantemente eseguita da un gruppo che si è ormai ritagliato un ruolo e un prestigio non solo sportivo, ma anche socio-culturale. In forza delle operazioni condotte a buon fine. Domenica mattina, dunque, i sub hanno recuperato, a Pretola, gli undici conci del pozzo che erano precipitati all’interno a seguito di un incidente. Lavoro complesso, ma eseguito con successo, a fronte di un’alta professionalità messa in campo dal gruppo speleologico CAI di Perugia, cui va soprattutto il merito della fase operativa del recupero.

Undici conci medievali molto pesanti, recuperati con visibilità prossima allo zero. “Un’esperienza – ci scrive Oliviero Fusini – unica e colma di emozioni”. Per gli amici pretolani, la soddisfazione di veder tornare a nuova vita un pezzo di storia e identità. Così il restauro potrà dirsi completo [Pretola, quel pozzo medievale vandalizzato sarà restaurato: Soprintendenza e Comune in prima linea (perugiatoday.it)] e il manufatto esposto al centro della piazza, come un gioiello incastonato nel metallo prezioso.