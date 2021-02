Lavori di pubblica utilità: patente salva con l'impiego alla Misericordia o a tagliare l'erba

Il Tribunale di Perugia ha stretto un accordo con la Misericordia di Gualdo Tadino e e l’associazione Essedi di Valfabbrica per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità come sanzione penale sostitutiva al carcere e prevede la prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da parte del condannato.

I lavori di pubblica utilità possono essere svolti presso enti statali, regionali, provinciali e comunali o in enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato che si occupano di malati, anziani, portatori di handicap, minori, ex detenuti o extracomunitari, protezione civile, tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

La prestazione di lavoro utile si applica nei casi di violazione del Codice della strada, della legge sugli stupefacenti, come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova e come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena.

Enti e associazioni che si prestano ad ospitare persone per svolgere i lavori di pubblica utilità, devono sottoscrivere un accordo con il Tribunale. L’associazione Misericordia di Gualdo Tadino ha deciso di accogliere 1 persona per essere adibita a ”mansioni di segreteria e/o mantenimento del decoro della sede e/o a coadiuvare delle attività istituzionali”.

L’associazione Essedi di Valfabbrica ha posto per 2 persone che “verranno adibite a lavori di pulizia e manutenzione degli spazi verdi”.