Cantiere comunale, pensaci tu. All’opera per colmare la lacuna sulla pavimentazione fra piazza Cavallotti e via Baldeschi. Finalmente rigenerata via Baldeschi, ad opera dei solerti addetti del Cantiere. Una bitumazione omogenea e un aspetto liscio, quale non si vedeva più da anni. A riprova della loro valentia, resta memorabile la definitiva sistemazione delle pietre di Piazza degli Aratri, eternamente ballettanti e scollate dal peso di pullman scassatutto. È da ascrivere a loro merito la risoluzione di quel problema che ha assillato per anni, mettendo a repentaglio l’incolumità dei pedoni. Specie delle signore i cui tacchi andavano a incunearsi fra le fughe delle lastre. Ora restava il problema della pavimentazione all’angolo adiacente all’ingresso inferiore al portico dei canonici e all’Isola della cattedrale.

Il fatto è che, causa il rifacimento delle fognature, erano state rimosse le lastre lapidee della pavimentazione. Ormai da mesi in questo stato, quel punto disdiceva ancora di più, essendo a

contatto con la tessitura muraria risanata e riportata all’aspetto primitivo. Inutile attendere interventi da ditte fantasma. La soluzione era quella di mandare lì il Cantiere Comunale per un ripristino definitivo. E così è stato (ben) fatto.