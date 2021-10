Lavori in corso alla scuola Enzo Valentini di via Francesco Innamorati, all’Elce

Lavori in corso alla scuola primaria Enzo Valentini di via Francesco Innamorati, all’Elce. Una delle scuole modello della città. Ricordiamo le polemiche politiche di chi stigmatizzava il non aver approfittato della chiusura legata alla pandemia per effettuare i lavori in parola ["Ciabatti-Montessori" e "Valentini", il Pd: "Chiarezza sui tempi di ristrutturazione e sulla riallocazione delle classi" (perugiatoday.it)]. Come pure le prese di posizione dei genitori che lamentavano l’‘espropriazione’ di aule speciali (musica, informatica) a favore delle classi di materna della Agazzi qui trasferiti [Elce, la protesta dei genitori della scuola primaria: "Il sindaco non mantiene le promesse" (perugiatoday.it)].

Insomma, bene o male, le cose sono giunte a maturazione. E la scuola verrà messa in condizioni di corrispondere perfettamente ai requisiti di efficienza e sicurezza, richiesti per effettuare un servizio di formazione d’eccellenza. Considerevole l’importo messo a budget: la tabella parla di 1.480.000 euro, messi a disposizione da un mutuo BEI, autorizzato dal MIUR con apposito decreto. Gli interventi saranno “risanamento conservativo, miglioramento sismico e adeguamento normativo”. Insomma, resterà poco più che la scorza. Ed è bene che si faccia tutto quanto è necessario. Perché – a parte qualche limitato intervento a tampone – la Valentini necessita di qualcosa più che un robusto maquillage.