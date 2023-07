Lavori da incubo sul raccordo, condannato tecnico Anas: "Spreco di soldi pubblici"

Lavori fatti male sul raccordo Perugia-Bettolle, la Corte dei conti ha condannato un tecnico dell’Anas per “spreco di soldi pubblici” in relazione agli interventi degli anni passati.

Il tecnico, difeso dagli avvocati Francesco Alessandro Magni, David Giuseppe Apolloni e Simona Batori, è stato citato in giudizio dalla Procura contabile “per l’accertamento della responsabilità amministrativa” dello stesso “in relazione al danno erariale arrecato all’Anas” per le “gravi deficienze nell’operato del convenuto” in qualità di direttore dei lavori “relativamente al adeguamento delle barriere stradali del viadotto Genna di Perugia” nel periodo 2014-19. Lavori che, di fatto, avevano paralizzato la città e il traffico, soprattutto nel tratto tra le uscite di Madonna Alta e Ferro di Cavallo.

Secondo la Procura contabile “a causa di errori nell’esecuzione” era stato “necessario rifare detti lavori, con evidente spreco di denaro pubblico”.

Il progetto esecutivo prevedeva la sostituzione delle barriere laterali del viadotto con nuove, la posa in opera di un’armatura rinforzata, un getto di calcestruzzo, aggrappanti per garantire l’adesione dei nuovi impianti e l’impermeabilizzazione del tutto per un importo dei lavori di 861.898,08 euro e 240 giorni di intervento.

Già nel corso del 2016 si erano verificati “estesi e frequenti distacchi di pavimentazione e di porzioni della soletta del viadotto”, con ulteriore deterioramento del manto stradale a seguito della riapertura al traffico. Secondo la Procura contabile il responsabile aveva dato ordine di intervenire, ma senza “fornire precise indicazioni”.

I giudici contabili hanno ritenuto che “tale danno è risultato essere la conseguenza di una serie di cause e di responsabilità: sia progettuali, sia esecutive e sia di direzione e controllo dei lavori” e che una “condotta professionale prudente e corretta avrebbe dovuto indurre la direzione dei lavori a effettuare accertamenti sulla tenuta della pavimentazione stradale, prima del transito dei veicoli sul viadotto, ancora in corso di ammodernamento”. Da qui la condanna al pagamento di 111.420,10 euro a favore di Anas a carico del tecnico.