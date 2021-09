Partono i lavori, Strada del Pantano interdetta per giorni al traffico: gli itinerari alternativi

Per lavori sarà chiusa completamente al traffico la strada del Pantano per diversi giorni. L'ordinanza dell'Anas prevede il blocco delle auto e di qualsiasi mezzo dalle ore 14 del 24 alle ore 6 del 27 settembre. I lavori previsti sono di pulizia "del piano viabile e rispettive pertinenze nonché per la realizzazione di ulteriori opere idrauliche".

La chiusura al transito veicolare proveniente da Pierantonio e in direzione Mantingnana/Ra06 sarà in corrispondenza della località San Giovanni del Pantano al km 7+950, l'inversione di marcia sarà possibile al km 6+700 in corrispondenza della rotatoria. La chiusura al transito veicolare proveniente da Mantignana/RA06 e in direzione Pierantonio, sarà in corrispondenza della località Maestrello al km 11+400 dove sarà possibile l'inversione di marcia.

L'Anas ha indicato gli itinerari alternativi:i l traffico proveniente dal RA06 Bettolle Perugia con direzione SS3bis Pierantonio/Cesena dovrà proseguire lungo il RA06 Bettolle/Perugia in direzione Perugia/Ponte San Giovanni e entrare sulla S.S. 3bis E45 in direzione Cesena.

Il traffico proveniente da Cesena direzione Mantignana Ra06 - Bettolle Perugia dovrà proseguire lungo la S.S. 3bis E45 direzione Perugia per poi continuare lungo il RA06 Bettolle/Perugia.