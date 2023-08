Lavori a rilento e niente riapertura della la strada Pretola-Ponte Valleceppi? Scatta l'interrogazione alla Giunta dopo i dubbi della popolazione

Dal 24 luglio fino all’8 settembre, la strada Pretola-Ponte Valleceppi è stata chiusa per consentire i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sulla Ripa di Pretola. I lavori prevedono interventi in parete per evitare caduta massi e frane e e il successivo ripristino della pavimentazione; il tutto finanziato con fondi Pnrr. Ora la popolazione teme che la strada resterà chiusa ben oltre l'8 settembre perchè i lavori, sarebbero, andati a rilento. I dubbi sono stati portati all'attenzione del consigliere comunale del Pd Zuccherini che ha presentato una interrogazione per avere chiarimenti sui lavori sulla Ripa di Pretola.

“Il vero dilemma - spiega il consigliere di opposizione- che affligge la popolazione residente, che ha potuto constatare le fasi delle lavorazioni in atto, è che dal giorno della chiusura della strada, ben pochi interventi sono stati realizzati e poche giornate lavorative in questo mese di chiusura sono state utilizzate per gli interventi annunciati. Arrivati ormai a ridosso della riapertura e non avendo assolutamente potuto constatare la realizzazione dei lavori come indicato dal Comune di Perugia, è sorta spontanea la necessità di chiedere chiarimenti al Comune stesso e per questo ho depositato un’interrogazione, che sarà discussa lunedì durante la seduta di question time. Nello specifico si chiede che tipo di interventi sono stati effettivamente realizzati, quanti giorni sono stati utilizzati in questo lungo periodo di chiusura della strada e se, rispetto alle dichiarazioni iniziali, gli interventi sulla Ripa di Pretola sono stati rispettati e se ci sarà bisogno di una ulteriore chiusura del tratto di strada”.