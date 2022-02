Lavora senza mascherina e senza Green Pass: multato

Beccato a lavorare senza mascherina e senza Green Pass, multato. E' l'unica sanzione elevata durante i controlli dei carabinieri di Perugia per il rispetto delle normative anti Covid. I militari hanno verificato a campione 394 persone e di 127 attività ed esercizi commerciali della città.

I carabinieri, tra il 26 gennaio e il 3 febbraio, hanno effettuato diversi posti di blocco lungo le strade della città. I militari hanno fermato e controllato 97 auto e 270 persone. Elevate sei sanzioni per violazioni al Codice della Strada: una per documenti assicurativi non in regola; una per uso telefono cellulare alla guida; una per mancata revisione; una per mancato uso della cintura di sicurezza; una per guida senza patente; una per mancata revisione.