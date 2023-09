Lavanderia presa d'assalto più volte dai ladri, stavolta però la Polizia arresta due pregiudicati

Ancora furti nei negozi di Perugia e provincia: l'ultima segnalazione arriva da Bastia Umbra. La Polizia è intervenuta dopo la segnalazione da parte di un proprietario di un esercizio commerciale che mentre si recava nella sua lavanderia, aveva notato due persone sospette allontanarsi velocemente. Si era poi accorto che gli stessi, dopo aver forzato la porta di un ufficio, avevano scassinato una cassetta-gettoniera portando via tutto il denaro. Questo è solo l'ultimo atto di una lunga serie di colpi subiti.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili e acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno avviato le attività di indagine. In poco tempo si è risaliti ad un cittadino straniero, classe 1988, ed un cittadino italiano, classe 1992, entrambi con precedenti penali. I due uomini sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.