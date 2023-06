Latitante individuato e arrestato seguendo gli spostamenti della moglie

Era affidato ai servizi sociali con obbligo di dimora, ma nel luglio 2022 se n'è andato, scappando in Romania.

Un 25enne rumene doveva scontare una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione, come da ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Perugia per vari furti e rapine in diverse città del territorio nazionale, tra cui a Collestrada in un noto supermercato, insieme con la moglie e la suocera.

Il condannato è stato arrestato grazie all’attività investigativa della Procura Generale di Perugia, in particolare dall’ufficio SDI, costituito da un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, che è riuscita a monitorare i suoi spostamenti tra l’Austria e la Romania, nonostante il cittadino rumeno utilizzasse false generalità. In particolare, dal controllo dei movimenti della moglie si è accertato che lo stesso è stato sottoposto a controlli di polizia in Austria e poi in Romania e quindi, individuato il domicilio, lo si è arrestato.

L’Ufficio SDI, in continuo contatto con l’Interpol, ha comunicato a quest’ultima le notizie utili ai fini dell’arresto del ricercato, che è avvenuto nella serata del 14 giugno nella cittadina di Calarasi ad opera della Polizia rumena. Il latitante è ora in attesa di essere estradato in Italia.