Lascito Mariani, tutti prosciolti per l'eredità mai utilizzata per riqualificare l'ex ospedale di Città di Castello

Lascito Mariani, la Corte dei conti proscioglie Donatella Tesei, Luca Coletto, Luciano Bacchetta, Gilberto Gentili ed Evelina Autiello e nella complessiva misura di per ciascuno dei convenuti Maria Balsamo, Mauro Pianesi, Angelo Cerquiglini, Graziano Antonielli, Roberto Morroni, Paola Agabiti, Michele Fioroni, Enrico Melasecche Germini e Claudio Dario.

Secondo i giudici contabili, contrariamente a quanto richiesto dalla Procura della Corte dei conti, che aveva quantificato il danno in 3 milioni e 800 mila euro non c’è stato danno erariale. La Procura contestava che gli amministratori pubblici avrebbero “a titolo colposo” utilizzato i soldi del lascito non sulla base del vincolo testamentario. Secondo le difese, però, quei soldi sono sarebbero mai stati spesi e ancora presenti nelle casse dell'Usl Umbria 1.

La Procura regionale della Corte dei Conti aveva citato in giudizio gli amministratori per avere agito "in palese violazione del vincolo di destinazione". La somma del lascito era vincolata, infatti, “ad alleviare le sofferenze dei malati dell’ospedale di Città di Castello”.

Il lascito, secondo le difese, non venne utilizzato per “avviare la riqualificazione dell’ex ospedale, che versa oggi in un inaccettabile stato di abbandono e progressivo degrado” in quanto non più di competenza del Comune di Città di Castello e perché già dismesso, con la somma che sarebbe stata dirottata alla Regione che non ha ancora speso la somma. L’ex ospedale, inoltre, non ha più la destinazione d’uso sanitaria, quindi non si potrebbe più destinarlo ad “alleviare le sofferenze dei malati”.