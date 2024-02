Perugia, i residenti segnalano lo spacciatore che fugge via lanciando la droga per strada

Gli agenti del Nucleo decoro urbano Fontivegge della Polizia locale di Perugia si sono recati in via Mario Angeloni dove veniva segnalata sostanza stupefacente lanciata da una persona in corsa.

Le ricerche davano esito positivo con il ritrovamento a terra di una busta di plastica trasparente con chiusura a pressione contenente pezzi di sostanza gommosa di colore marrone, rivelatasi essere hashish.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale in quanto corpo di reato dell’attività di detenzione ai fini di spaccio a carico di ignoti. Sono in corso indagini, anche attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza, per identificare il soggetto che ha lanciato la droga.