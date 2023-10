Perugia, lancia la droga dal finestrino dell'auto alla vista dei Carabinieri: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato un albanese di 26 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato un'autovettura che transitava in una via cittadina e hanno deciso di fermarla per un controllo, ma mentre raggiungevano il veicolo hanno notato che la persona seduta sul lato del passeggero lanciava un involucro dal finestrino.

I Carabinieri riuscivano a recuperare la confezione che risultava contenere 4 dosi di cocaina.

Il 26enne, irregolare nel territorio italiano, è stato trovato in possesso di mille euro in contanti probabile frutto dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.