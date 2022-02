San Giustino: incidente sul lavoro, operaio resta con una gamba incastrata per il crollo di un cordolo

È rimasto incastrato con una gamba fra l'armatura e un cordolo di cemento armato in cui era fissata la grondaia. Solo con l'intervento dei vigili del fuoco un muratore settantaduenne è stato liberato e portato in ospedale.

Incidente sul lavoro in Altotevere. L'allarme è scattato intorno alle 10.15 in una villeta in ristrutturazione in via della Stazione a Lama, nel comune di San Giustino.

L'anziano operaio è rimasto bloccato sull'armatura a diversi metri di altezza dal suolo. A lanciare l'allarme è stato il figlio dell'uomo, anche lui muratore, che ha assistito alla scena e ha cercato di dare un primo aiuto al padre.

Sul posto insieme ai vigili del fuoco è arrivato un equipaggio del 118 dell'ospedale di Città di castello. I pompieri sono arrivati e hanno tagliato i ferri dell’armatura per poi riuscire ed astrarre l'operaio. Il ferito è stato trasportato tramite ''barella toboga'' dal secondo piano della casa in costruzione e consegnato al personale sanitario per le cure del caso. I medici lo hanno portato in ospedale: al settantaduenne sono state riscontrate alcune lesioni alla gamba destra, in particolare al piede, alla caviglia e al ginocchio.

In via della Stazione anche i carabinieri per le indagini del caso. Sul posto anche il personale della Usl del Dipartimento Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.