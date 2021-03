Il Personaggio, è la miglior chef donna dell'Umbria e porterà la cucina del Trasimeno al Lady Chef Italia 2021

Immensa soddisfazione espressa da confcommercio Trasimeno dopo la selezione nazionale. "E' un momento difficile per il settore, ma la nostra passione e qualità restano sempre alte"

La migliore chef donna umbra opera in zona Trasimeno e rappresenterà la cucina umbra nel contest nazionale Lady Chef Italia 2021. Giuseppina Mariotti del Ristorante Il Casale di Paciano si è aggiudicata la finale regionale per la selezione di Lady Chef Umbria 2021 - ospitata nella nuova sede di Perugia di Università dei Sapori - organizzata da Unione Regionale Cuochi Umbria, con Sodalizio Lady Chef e Federazione Italiana Cuochi.Nel suo lavoro ai fornelli Giuseppina, che propone nel suo ristorante i piatti caratteristici della tradizione locale, fa vivere ogni giorno anche i prodotti del nostro territorio.

"La vittoria di Giuseppina - ha commenta il direttivo di Confcommercio Trasimeno - è la dimostrazione che l’amore per la cucina dei nostri professionisti non è intaccato dalla tragedia della pandemia. Un amore che deve essere ascoltato e considerato. Siamo convinti che coniugare salute e lavoro sia possibile, e come Fipe Confcommercio abbiamo nuovamente rivolto l’appello a Draghi perché ci faccia lavorare”.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Fipe, la zona rossa a Pasqua provocherà infatti un danno da 350 milioni di euro, mentre lo stop di Pasquetta causerà un ulteriore danno da 230 milioni.