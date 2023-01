Lago Trasimeno, esce con la tavola da sup e non riesce a tornare a riva: salvata dai carabinieri

I carabinieri hanno salvato una donna dalle acque del Lago Trasimeno. E' successo a Passignano. La donna, spiega una nota, nella mattinata di mercoledì, in acqua a circa 80 metri dalla riva, era aggrappata alla tavola da Sup "in evidente difficoltà". "In preda ai crampi e indebolita dalle fredde temperature dell’acqua, non riusciva né a risalire a bordo della tavola né a raggiungere la terraferma a nuoto", scrivono i carabinieri. I marinai di un traghetto di linea le hanno lanciato un salvagente, ma la donna non è riuscita a risalire sulla tavola. Così i carabinieri l'hanno raggiunta, caricata sulla barca di servizio e trasportata a riva.