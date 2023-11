Ladro spia i proprietari e quando escono sfonda una finestra e ruba in casa: ripreso dalle telecamere

Il ladro ha atteso fuori dall’abitazione, spiando i proprietari e aspettando che uscissero. Appena si sono allontanati è entrato in azione, rompendo il vetro di una finestra, penetrando nella casa e rubando oro e bigiotteria.

Non sapeva, però, che c’è un sistema di video sorveglianza ed è stato ripreso mentre, torcia elettrica alla mano, si aggira per le stanze in cerca di denaro e preziosi. La proprietaria dell’abitazione ha pubblicato alcuni fotogrammi relativi all’intrusione. I filmati sono stati forniti alle forze dell’ordine alle quali è stato denunciato il furto.

“Attenzione: ieri pomeriggio, alle 18 il signore in foto, con altri due complici, è entrato in casa mia. Se pensate di riconoscerlo segnalatelo alle forze dell’ordine. Dovrebbero avere una utilitaria di colore chiaro. Fate girare” è il messaggio della persona derubata e pubblicato sui social.

Un colpo veloce, ma pianificato in quanto dagli orari delle riprese si evince che il ladro è entrato in casa pochi minuti dopo che i proprietari ne erano usciti. Il terzetto sarebbe stato interrotto dall’arrivo di un parente.

Decine e decine i commenti sotto al posto. Un utente ha riconosciuto dal fotogramma il ladro che è entrato in casa sua pochi giorni prima e, anche in questo caso, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La stessa persona sarebbe stata segnalata per un furto a Foligno la settimana scorsa.

Tantissimi i messaggi di vicinanza, anche di chi si è trovato con i ladri davanti mentre rientrava a casa, mettendosi a urlare. Oppure di chi spera di trovarsi all’interno dell’abitazione quando i ladri fanno visita e chi invoca punizioni durissime.

Tantissimi i commenti “terribile”, “terrificante” e “mi spiace non se ne può più. Pure a casa di mia sorella, giovedì scorso”.