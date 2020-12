Ruba giacconi al centro commerciale, 22 enne arrestato

Tenta di rubare tre giacconi al centro commeriale, arrestato dai carabinieri di Perugia. I militari di Farneto di Colombella hanno ammanettato per furto aggravato un cittadino italiano di 22 anni, residente nel senese, noto alle forze di polizia.

Il 22enne ha tentato di rubare tre gacconi in un negozio del centro commerciale alla periferia di Perugia, ma è stato bloccato dopo le casse dal responsabile dell'esercizio commerciale. I carabinieri lo hanno identificato e arrestato. Ora è agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

La merce - dal valore di circa 600 euro - è stata restituita al titolare del negozio.