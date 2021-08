Furto in villa nella notte a Collazzone: suona l'allarme e i ladri fuggono con la cassaforte

Ladri in azione nella notte a Collazzone, dove una banda è penetrata in una villa e ha asportato la cassaforte. Il tutto in pochi minuti, tra lo scattare dell’allarme e l’arrivo della vigilanza e delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato alle 2.23 di ieri, in una villa di Collazzone nella zona di via Colle della Mandola. Viene subito inviata una pattuglia della Mondialpol che nell’effettuare il sopralluogo trova due porte finestre forzate.

Con l’arrivo delle forze dell’ordine si procede al controllo interno dell’abitazione e viene riscontrato il furto della cassaforte.

I ladri sono scappati appena scattato l’allarme, inoltrandosi nella zona boscosa vicina alla villa e abbandonando la cassaforte pochi metri oltre la recinzione della proprietà.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine. Al momento del furto i proprietari non erano presenti nella villa.