Ladri in fuga, presi con carico di sigarette dopo furto in Valnerina: quattro in manette

Il colpo messo a segno ieri sera, 7 ottobre, in Valnerina e che gli è costato una denuncia, potrebbe essere solo l’ultimo di una lunga serie. Per questo, gli agenti della polizia stradale di Orvieto, coordinati dal comandante Stefano Spagnoli, stanno effettuando una serie di indagini per capire se i quattro uomini arrestati siano responsabili anche di altri furti messi a segno sul territorio provinciale.

Il blitz è scattato attorno alle 2.30 della notte scorsa quando gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Terni, comandati dal vicequestore Luciana Giorgi, hanno intercettato una Opel Astra nei pressi del casello autostradale di Orte. Alla vista degli agenti, le persone a bordo dell’auto hanno manifestato più di una segno di nervosismo. Dettaglio, questo, che non è sfuggito ai poliziotti, che hanno perciò deciso di fermarli e di procedere al controllo.

Gli agenti hanno prima chiesto i documenti e poi hanno fatto qualche domanda sul luogo di provenienza e sulla destinazione dei quattro fermati. Che, per tutta risposta, hanno farfugliato qualcosa di poco convincente, alimentando così i sospetti degli agenti. Gli uomini della Stradale quindi hanno deciso di approfondire gli accertamenti anche all’interno del veicolo e, nel bagagliaio, hanno trovato dei grossi sacchi di nylon al cui interno erano riposti alla rinfusa oltre 500 pacchetti di sigarette di vari marchi, profumi, numerosi portachiavi, circa 30 confezioni di caffè ed altrettanti di detersivi della cui provenienza, tutti i fermati non fornivano alcuna spiegazione.

Alla luce di quanto scoperto, i 4 uomini – stranieri, pluripregiudicati – sono stati accompagnati presso gli uffici della Stradale di Orvieto per più approfonditi accertamenti.Sono state dunque svolte indagini più nel dettaglio che hanno consentito di accertare che il materiale trasportato sull’autovettura era stato rubato nella nottata in un esercizio commerciale di Preci (in provincia di Perugia). I quattro cittadini stranieri, pluripregiudicati anche per reati specifici (uno era già stato arrestato il 2 ottobre perché responsabile di analogo reato ed un altro era sottoposto ad obbligo di firma sempre per il medesimo reato) sono stati denunciati per ricettazione in concorso tra loro e possesso di arnesi atti allo scasso in quanto, sul veicolo, sono stai trovati anche due scalpelli verosimilmente utilizzati per forzare l’ingresso dell’esercizio violato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La merce recuperata, per un valore di oltre 5mila euro, è stata sottoposta a sequestro in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.