Spoleto, tuta bianca e passamontagna: ladri in azione nelle ville di campagna

Ladri incappucciati entrano nel giardino di un’abitazione e cercano di entrare in casa per rubare. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che i proprietari dell’abitazione hanno installato. Foto e video sono stati allegati alla denuncia già presentata alle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nella notte scorsa, alla periferia di Spoleto. Secondo il racconto dei proprietari, e dalle immagini, delle persone con una tuta bianca e un passamontagna scuro, si sono introdotte nel giardino dell’abitazione e tentato di entrare in casa per compiere un furto.

I ladri si sono aggirati per la proprietà in cerca del punto migliore per entrare in casa, tutto sotto l’occhio delle telecamere che li hanno ripresi mentre effettuavano il sopralluogo.

I proprietari di casa, dopo il primo momento di choc e rabbia per l’avvenuto, si sono tutelati diffondendo il filmato con le immagini dei ladri a tutte le autorità competenti e richiedendo i filmati delle telecamere vicine per supportare le indagini per l’individuazione dei responsabili.