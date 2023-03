"I rapinatori hanno lasciato il bottino in casa sua, dobbiamo entrare per controllare", ma l'anziana vittima non ci casca

“Signora, c’è stata una rapina a Ponte San Giovanni e ci hanno detto che la refurtiva l’hanno nascosta a casa sua. Ci fa entrare per un controllo?”.

È il nuovo trucco che una banda di ladri sta utilizzando per colpire nelle case isolate nella zona di Balanzano e dintorni, secondo quanto segnalano i residenti.

Secondo quanto raccontato da alcuni cittadini, nei giorni scorsi due persone si sarebbero presentate a una signora che stava sul balcone, di mattina, dicendo di essere delle forze dell’ordine e che stavano indagando su furti e rapine compiuti nella zona. I due avrebbero detto che la refurtiva era nascosta in quella casa e che dovevano entrare per controllare.

La signora, però, si è insospettita e non ha aperto il cancello, neanche di fronte all’insistenza dei due e fino a quando non è passata un’auto, guidata da una donna, che li ha caricati, per poi andarsene. La vicenda è stata segnalata alle forze dell'ordine che si sono complimentate con l'anziana per la prontezza dimostrata.

Altra segnalazione racconta una versione simile. In questo caso le due persone avrebbero semplicemente detto al proprietario di casa di dover entrare per effettuare dei controlli a seguito di una serie di furti nella zona.

Secondo quanto raccontato, avrebbero detto che siccome c’erano i ladri in giro, dovevano verificare che soldi e preziosi fossero ancora al loro posto, con l’intenzione di portarsi via tutto.

Il proprietario non ha aperto e i due sono stati visti allontanarsi e salire a bordo di un’auto.

L’allarme, come per i furti avvenuti nel fine settimana a Balanzano, è scattato anche sui sociel con il passaparola sulla necessità di fare attenzione.