Perugia, proprietaria rientra a casa e i ladri fuggono dal balcone

Rientra a casa e si trova dentro l’appartamento cinque persone che alla vista della proprietaria di casa saltano dal balcone del primo piano e si allontanano con passo tranquillo, ignorando quanto chiede loro la donna.

È successo ieri nella zona della Gualtarella a Perugia. La proprietaria è rientrata a casa nel tardo pomeriggio e si è subito accorta che c’era qualcuno all’interno dell’appartamento. Così si è messa a chiedere chi ci fosse e poi a chiedere aiuto.

In un attimo i cinque sono spariti utilizzando la porta finestra del balcone dell’appartamento, che si trova al primo piano di uno stabile condominiale, e saltando giù in strada dal terrazzo. Sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza dei vicini mentre si allontanano camminando, per non dare nell’occhio, fino a sparire dall’angolo delle riprese.

La proprietaria ha subito sporto denuncia e sono state fornite, per provare a risalire all’identità dei ladri, anche le immagini delle telecamere.