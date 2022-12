Perugia, sente delle voci sul pianerottolo di casa e si ritrova faccia a faccia con i ladri

Faccia a faccia con i ladri che tentano di entrare in casa appena è calato il sole.

È il racconto di una donna, residente nella periferia di Perugia, che due sere fa si è trovata con due persone, presumibilmente straniere per come parlavano, davanti alla porta di casa, mentre suonavano il campanello per accertarsi che non vi fosse nessuno all’interno, per poi armeggiare sulla serratura del portone.

La donna spaventata ha chiamato subito le forze dell’ordine. In attesa che una pattuglia potesse giungere sul posto, la donna ha anche scattato una foto alle due persone che si trovavano sul pianerottolo di casa, prima che si allontanassero, probabilmente dopo aver capito che in casa c’era qualcuno.

Paura e rabbia che emergono dal racconto della donna che si è sentita indifesa ed esposta.