LA CITTA' CHE CAMBIA - Via ai lavori della nuova rotatoria di Lacugnano: il progetto. Numerini: "Intervento fondamentale"

Hanno preso il via i lavori per la realizzazione della rotatoria in località Lacugnano all’intersezione tra strada Lacugnano/Ellera e via Canova. Il cantiere prevede anche il completamento di alcuni tratti di marciapiede ed all’estensione della linea della pubblica illuminazione. Questa mattina sopralluogo dell’assessore Otello Numerini e del tecnico Stefano Betti che hanno ispezionato l'andamento dei lavori della rotonda.

“Da tempo gli abitanti di Lacugnano segnalavano la pericolosità dell’incrocio tra strada Lacugnano-Ellera e via Canova – ha spiegato l’assessore Numerini durante il – nonché l’alta velocità con cui i veicoli percorrono questa strada. Pertanto la realizzazione della rotatoria serve, da un lato, per rendere più agevole l’ingresso nell’abitato di Lacugnano e, dall’altro, per mitigare la velocità del traffico veicolare. Oltre alla rotatoria – precisa l’assessore - verranno realizzati tratti di marciapiede e punti di pubblica illuminazione”.

IL TECNICO E LA VIABILITA' - "Per realizzare la rotatoria – ha riferito il tecnico ing. Betti – si renderà necessario chiudere l’intersezione con via Canova per circa un mese, un mese e mezzo. L’accesso all’abitato di Lacugnano sarà garantito comunque dalla restante viabilità (via dei Cavatori e via Canova lato Ellera)".

LA SCHEDA - Il progetto prevede la realizzazione, su aree quasi interamente di proprietà del Comune di Perugia, di una rotatoria avente diametro interno di 22 metri e diametro esterno di 40 metri. L’anello rotatorio sarà realizzato con cordoli sormontabili in pietra e l’area interna verrà messa a verde. Con l’intervento, dal punto di vista tecnico, verrà realizzata una nuova fondazione stradale sulle aree che eccedono l’attuale sedime stradale mentre nelle restanti parti già destinate alla viabilità verranno eseguiti ricarichi con misto cementato e bitumi per conferire le necessarie pendenze. La rotatoria verrà illuminata tramite l’apposizione di quattro pali; nel contempo è prevista la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche.

Nel tratto di rotatoria verso l’ex cava sarà quindi realizzato un marciapiede che segue l’andamento dell’anello e che si raccorda con il marciapiede esistente; qui è previsto anche un muro di sostegno, mentre verso valle verrà posizionato un guard rail di protezione stante la presenza di una scarpata. Come l’anello rotatorio, anche le isole spartitraffico dei rami confluenti sulla rotatoria verranno realizzati con cordoli sormontabili e le aree interne saranno lasciate a verde. Gli ultimi interventi programmati prevedono: l’estensione del tratto di pubblica illuminazione della strada Lacugnano-Ellera per un una lunghezza di circa 275 metri installando un palo ogni 28 metri circa e il completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo strada Lacugnano-Ellera. L’importo complessivo dei lavori è di 400mila euro.