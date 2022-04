LA STORIA Nonna perugina compie 100 anni e lancia un appello al grande Gianni Morandi: "Se mi vieni a trovare ti faccio le tagliatelle"

“Gianni, se mi vieni a trovare, ti faccio le tagliatelle con le mie mani”. Destinatario dell’appello Gianni Morandi. Mittente nonna Giulia che, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 100 anni, ha voluto provare il colpo grosso: conoscere il cantante che ha accompagnato a suon di musica la sua vita.

Un secolo vissuto con una forza incredibile per Giulia Pini, vedova Guasticchi dal 1953, quando, a 32 anni, si ritrovò da sola con 3 figli, Marina, Palmiro e Luana, rispettivamente di 7, 5 e 2 anni. Un’esistenza scandita dai ritmi della vita contadina, in mezzo ai campi dove tuttora vive, in piena campagna, a Rancolfo, 20 chilometri da Perugia. Nel frattempo la vita le ha regalato 5 nipoti e 6 pronipoti, i primi a festeggiare la loro super nonna insieme ad amici e parenti che non sono voluti mancare in un’occasione così speciale.

Una nonna dai super poteri, che a 97 anni si è ritrovata in ospedale con un femore rotto ma che, a distanza di due mesi, si era già rimessa in piedi e, seppure con l’aiuto delle stampelle, passeggiava piano piano nell’aia per controllare le sue galline, scortata dal suo cane che non la molla un attimo. Ogni giorno poi è d’obbligo la ricognizione per sapere come stanno tutti gli altri animali che popolano quell’appezzamento di terra sul quale, nel frattempo, è sorto un agriturismo gestito dal nipote. Ma c’è di più.

Perché nonostante la carta d’identità segni 11 aprile 1922 alla voce “data di nascita”, nonna Giulia continua a rifarsi il letto da sola tutte le mattine e, sebbene la vista da qualche annetto faccia un po’ le bizze, ancora spesso e volentieri si mette ai fornelli con qualche aiuto… da casa. Aiuto che spesso arriva dal nipotino Lorenzo, che vive in casa con lei e che, a 4 anni, può già considerarsi un aspirante chef che si diletta con il mattarello, guidato proprio dalla nonna. E fra poco, al piccolo Lory, arriverà un fratellino e il sogno di nonna Giulia e che possa essere proprio Morandi a cantargli la ninna nanna. Mai come stavolta, caro Gianni, fatti mandare… dalla nonna.