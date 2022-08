La segnalazione dei lettori, rumori insopportabili, urla, eschiamazzi a Ponte San Giovanni.....

Rumori insopportabili, urla, schiamazzi a Ponte San Giovanni. Una discoteca al centro di una discussione molto accesa nel quartiere. Rendiamo pubblico lo sfogo di un lettore che scrive: “Sono tornato ad abitare a Ponte san Giovanni dove vivevo una volta, vicino alla discoteca [***]”. Aggiunge: “Da quando hanno riaperto per la fine dell’emergenza covid, qui non c’è più pace”. Elementi di disturbo intollerabili: “Musica ad alto volume fino alle 4-5 di mattina, gente ubriaca che cammina a corre mezza nuda per strada”. Anche danni alle cose: “La settimana scorsa, si sono verificate spaccate ai cristalli delle auto in sosta”.

Addirittura, spari: “Avvertito distintamente uno sparo (non so se di una pistola vera o una scacciacani), tanto che sono dovute intervenire le Forze dell’Ordine”. Inutile chiamare: “Mi tengono sveglio urla e schiamazzi anche fuori dalla discoteca. Se chiamo la polizia, mi dicono che dovrei andare dai carabinieri a fare un esposto”. Insomma: Ponte San Giovanni come il Bronx. È accettabile tutto questo?