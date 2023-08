Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione per la giornata del 4 agosto.

Le previsioni meteo per venerdì 4 e sabato 5 agosto, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 3 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, ""un ampio fronte freddo, pilotato da una vasta circolazione depressionaria centrata sul Mar di Norvegia, si sta dirigendo rapidamente verso il Mediterraneo, interessando già l'arco alpino. Nelle prossime ore si svilupperà una profonda saccatura il cui transito interesserà l'Italia nella giornata di domani e nella prima parte di sabato provocando fenomeni intensi e violenti su gran parte della Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 4 agosto "da nuvoloso a coperto fin dal mattino con piogge isolate. Dalla tarda mattinata attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale che potranno assumere, localmente, forte intensità. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata e nel corso della notte, ma senza cessare completamente sui settori meridionali e orientali. Venti: inizialmente forti meridionali, tenderanno a divenire di direzione variabile. Possibilità di forti raffiche durante i temporali. Temperature: in generale sensibile diminuzione, anche marcata nei valori massimi, abbondantemente sotto la media del periodo".

Sabato 5 agosto "ancora tempo instabile con precipitazioni isolate ed intermittenti nel corso della giornata, anche a carattere di breve rovescio o temporali. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi dalla tarda serata. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile con possibili raffiche durante i temporali. Temperature: in ulteriore diminuzione".