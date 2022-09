LA PROTESTA | Troppi cinghiali al parcheggio del Bove; immesse le gabbie per la cattura. Lav: "Toglierle subito, pericolo per bambini"

Riceviamo e pubblichiamo una presa di posizione della Lav a riguardo del contenimento della specie cinghiale nell'area adiacente il piazzale del Bove, area sosta molto freguentata e a pochi meri da importati strade che portanno al Raccordo. Per Lav non si tratta di una emergenza vista la presenza di un solo cucciolo. E boccia la gabbia immessa per la cattura. Tutti i filmati inviati a perugiatoday.it indicano due e più esemplari e di media stazza.

di Graziella Crescentini Gori - Responsabile LAV Perugia

In Piazzale del BOVE di Perugia, diversi cittadini hanno notato con disappunto la comparsa di una gabbia trappola per cinghiali posizionata presso il piazzale del Bove, accanto allo spazio riservato ai campeggiatori con caravan. Il disappunto nasce per due motivi. Il primo è relativo ad una modalità tanto per cambiare crudele violenta per risolvere un problema di fatto inesistente: un cucciolo di cinghiale che, senza recare alcun fastidio, si aggira per mangiare ciò che rimane dal mercato del martedì e del sabato.

La gente etologicamente ignorante sicuramente ha chiamato "chi di dovere" e il povero cucciolo rischia la stessa brutta fine del suo branco, ormai catturato e sparito possiamo immaginare come. Il secondo motivo è un fattore alquanto aggravante. Se l'uso della gabbia trappola è uno strumento autorizzato, non dovrebbe esserlo in ambiente cittadino.

Infatti, anche non volendo tener conto degli animali e del loro benessere, posizionarlo in un'area così frequentata e con tanto di turisti accampati rappresenta un serio rischio sia per gli animali domestici che o vi si aggirano (gatti) o vengono portati lì in passeggiata (cani), sia per le stesse persone che con rischiosa curiosità possono avvicinarsi alla gabbia: proprio lo stesso giorno in cui è stata posizionata, infatti, delle persone riferiscono di aver allontanato appena in tempo due bambini, probabilmente figli dei turisti lì accampati, che stavano per farla scattare, rischiando di ferirsi o peggio.

Un cartello ne indica la pericolosità, ma questo è totalmente inadeguato e insufficiente a garantire l’incolumità dei bambini.