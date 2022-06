La proprietaria lascia le chiavi in auto per andare in pasticceria: ladro seriale sotto processo

Si introduce nelle case e porta via tutto quello che può avere un valore ed è facilmente smerciabile. Non disdegna neanche le auto, soprattutto se sono lasciate parcheggiate con le chiavi nel cruscotto.

L’imputato, difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, è accusato di essersi introdotto all’interno di un’abitazione privata ed essersi impossessato di “70 euro in contanti, una carta d’identità, un pc portatile e una macchina fotografica”. Furto compiuto a Perugia il 10 maggio del 2010.

Sempre a Perugia, il 15 aprile del 2011, avrebbe portato via l’autovettura a una signora che l’aveva lasciata parcheggiata “nella pubblica via con le chiavi all’interno, nel cruscotto”, per andare in pasticceria. Spariti anche tutti i documenti e il cellulare, lasciato in auto.

Altro furto, il 24 aprile del 2011, questa volta in abitazione dove “si impossessava di un filo con ciondolo in argento/silver a forma di stella, un braccialetto di perle con chiusura in oro giallo, una collana di perle, una collana in argento, due orecchini con perline bianche, un orecchino con pendente a cerchio”.

L’auto e i beni rubati erano poi stati trovati, quasi un anno dopo, ancora in possesso all’imputato, fermato durante dei controlli nel Senese.