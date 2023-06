La denuncia di un medico di famiglia: "Abbiamo salvato vite e la sanità pubblica, ma siamo stati dimenticati"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane dottoressa perugina - che vuole restare anonima - che racconta come i medici di famiglia siano stati poco o niente ringraziati per il lavoro svolto nel Covid e post-Covid e che addirittura ora sono stati praticamenti dimenticati dalla politica e dai vertici della sanità pubblica.

*************

(pensiero di una Dottoressa che **_amava_** il suo lavoro)

Oggi ci ritroviamo qui dopo una pandemia che ha colpito il mondo intero. Siamo stati chiamati a fare molto di più di quanto ci saremmo mai aspettati, a lavorare in condizioni difficili e stressanti, a mettere in gioco la nostra salute ed anche quella delle nostre famiglie per garantire la salute e il benessere della popolazione.

Abbiamo lavorato sodo, abbiamo sacrificato molto e abbiamo ottenuto risultati straordinari. Siamo stati in prima linea, abbiamo combattuto contro il virus, abbiamo salvato vite e abbiamo reso un servizio inestimabile alla nostra comunità. Ma, nonostante tutto ciò che abbiamo fatto, non è stata spesa una minima parola di ringraziamento per il nostro lavoro. Non è stato speso un centesimo, anche simbolico, per dirci Grazie.

Eppure, noi sappiamo che il lavoro svolto è stato inestimabile x arrivare fin qui dove siami oggi. Siamo stati gli eroi invisibili che hanno lavorato dietro le quinte per proteggere la salute pubblica con un contributo incalcolabile in termini economici. Perché a tutt'oggi nessuno esprime la propria gratitudine?PERCHÉ la nostra comunità ci odia e non ci valorizza per quello che facciamo ? Perché il nostro contributo è stato dimenticato?

Sappiamo che il nostro lavoro non è finito, che ci attendono ancora molte sfide e difficoltà,ma la determinazione e la passione che mi hanno animato finora facendomi fare i sacrifici che ho fatto fin qui, ogni giorno di più lasciano spazio a tanta rabbia e frustrazione perché comunque il sentimento di riconoscenza e di gratitudine, il rispetto ed il saper dire grazie a NOI Dottori, grazie ai Medici di Famiglia è una virtù che potrebbe illuminare il presente e potrebbe aprire le porte del futuro,che potrebbe permette di apprezzare ciò che abbiamo ciò che siamo e di sognare ciò che potremmo ancora avere... Invece siamo qui oggi, *non abbiamo avuto niente ,non abbiamo niente e a quanto vedo avremo sempre meno*?...E poi ci chiediamo anche perché non ci sono più Medici???