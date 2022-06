LA GIORNATA | Incendio a Gualdo Cattaneo dalle sterpaglie al bosco. A Papiano salvato uomo dopo un incidente mentre potava

Un'altra domenica di interventi per i Vigili del Fuoco sempre in primo linea contro gli incendi e gli incidenti. Nella giornata di oggi - nel primo pomeriggio intorno alle 15 - la squadra di Foligno, insieme ai carabinieri e la squadra di Agenzia Forestale hanno iniziato a circoscrivere un incendio partito da delle sterpaglie arrivando fino ad un bosco nel comune di Gualdo Cattaneo. Una situazione complicata tanto da dover chiamare in rinforzo anche i Vigili del Fuoco di Todi. La situazione, nel tardo pomeriggio, è in parte risolta anche se ci sono focolai ancora attivi.

Sempre oggi, intorno all'ora di pranzo, due squadre della centrale sono intervenute nel comune di Marsciano in località Papiano stazione per soccorrere una persona. Un uomo che stava effettuando lavori di potatura era rimasto appeso sopra una pianta. Soccorso mediante autoscala e affidato alle cure del 118.