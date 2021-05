LA FOTO NOTIZIA Strappato il manifesto di benvenuto a Perugia al Giro d'Italia

Alcuni anonimi hanno pensato bene di strappare il manifesto 6X3 che in via XX Settembre - zona Santa Giuliana - dà il benvenuto a Perugia della carovana del Giro d'Italia che da Perugia partirà il 19 maggio per una tappa umbro-toscana. Diversi lettori ci hanno inviato indignati le foto di questo atto vandalico. Qualcuno dirà che di questi tempi è poca cosa, forse neanche una notizia. A nostro giudizio invece è l'ennesima azione che dequalifica la città e i suoi cittadini. Il Giro d'Italia a Perugia, può piacere o non piacere, essere opportuno o no, ma sta di fatto che gli occhi del Paese saranno puntati su Perugia, la casa di tutti, che ha bisogno di mostrare le sue bellezze per rilanciarsi a livello nazionale e internazionale.