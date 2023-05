La Festa della Mamma è stata inventata in un piccolo borgo umbro dove c'è un parco speciale...

La Festa della Mamma è nata a Tordibetto di Assisi, nel 1957. Oggi, iniziative nel nome di don Otello Migliosi che la inventò. Avvenne, probabilmente, a seguito del primo anno Mariano per la Chiesa universale, proclamato da Papa Pio XII nel 1954. Era il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, Mamma di tutti. Quando Don Otello Migliosi, all’epoca parroco di Tordibetto, la ideò e decise di celebrare la mamma come figura dal forte valore evocativo sentimentale e religioso.

La ricorrenza, da allora, si è espansa a macchia d’olio e diffusa in tutta Italia. Proprio a Tordibetto, oggi, dopo un prologo tenuto nella giornata di ieri, si festeggia, con particolare enfasi e idonee iniziative, la ricorrenza. Unico esempio in Italia, nella località umbra esiste il Parco della Mamma, dove spicca una statua in bronzo (“Maternità”, 1970), dall’artista Enrico Manfrini, raffigurante una mamma con in braccio un bambino. Ed è proprio in questo Parco della Mamma che si svolge la festa, con momenti di preghiera, di riflessione sulla maternità, dibattiti, convegni, testimonianze di madri bisognose d’aiuto. Per i particolari delle iniziative odierne si rinvia al servizio [Festa della Mamma, a Tordibetto si rinnova la tradizione: le iniziative per il 14 maggio Eventi a Perugia (perugiatoday.it)].