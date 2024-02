LA DENUNCIA Scritte contro il sindaco di Gualdo Tadino con tanto di svastica: "Sei un infame"

"Presciutti infame" e "Presciutti a casa": due scritte anonime e intimadotorie che sono comparse sotto il cavalcavia della nuova Flaminia nella frazione di Cerqueto di Gualdo Tadino. Il tutto corredato dal simbolo neonazista, ovvero la svastica. Le scritte sono state segnalate alle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale. Il sindaco Presciutti, ritornato da una vacanza con la famiglia, ha voluto subito prendere provvedimenti. "Ovviamente farò il percorso che si deve in questi casi vale a dire sporgerò denuncia contro ignoti Una cosa di certo non farò non mi lascerò mai intimidire da questi soggetti e da atteggiamenti vili ed fuori da ogni logica come questi. Andrò avanti con ancora più forza e più impegno mettendo tutto me stesso al servizio della comunità che ho l’onore di rappresentare. Personalmente non ho mai avuto nemici al massimo avversari con cui confrontarmi anche aspramente ma sempre nel rispetto delle persone e di una dialettica democratica che evidentemente è sconosciuta a certe persone Non verranno meno passione e coraggio così come a prevalere non saranno mai la paura ed un clima di odio che continuerò a combattere con tutto me stesso. Avanti come sempre a testa alta!".