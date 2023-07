LA DENUNCIA DI UNA MAMMA - "Sto bene ma non torno a casa": il figlio non era scomparso o in difficoltà... aveva deciso di cambiare vita

"Non sono scomparso, me ne sono andato volontariamente da casa e non ho nessuna intenzione al momento di ritornare": lucido, in forma e consapevole così è apparso il 25enne ricercato dai Carabinieri di Città di Castello dopo che nei giorni scorsi la madre aveva deciso di sporgere denuncia per scomparsa dato che dal mese di marzo non aveva avuto più notizie. I militari si sono immediatamente adoperati per il suo rintraccio attivando anche il previsto piano nazionale per la ricerca di persone scomparse ed utilizzando tutti gli ausili tecnici e informativi a disposizione per poter eventualmente localizzare la posizione del giovane. In poco tempo si è scoperto che il 25enne era a casa di un suo conoscente, come ospite gradito e in ottima salute. Alla vista dei Carabinieri ha confermato la sua volontà di cambiare vita e di restare dove si trova. Alla madre la consolazione almento che il figlio è vivo e non è in difficoltà.