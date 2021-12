LA CURIOSITA' La decisione del sindaco di Todi in favore dei bambini: un buono da 30 euro per acquistare un regalo

Un buono spesa di 30 euro per gli acquisti di Natale, da spendere negli esercizi commerciali del territorio comunale. A beneficiarne saranno i bambini con età compresa tra 0 e 10 anni. E' il regalo dell'amministrazione comunale di Todi del sindaco Ruggiano che ha deciso di dare un piccolo contribito ai più piccoli in un momento di difficoltà economica che il Paese sta ancora attraversando a causa della pandemia I buoni spesa saranno consegnati ai bambini nelle rispettive scuole. Il genitore del bambino, titolare del buono, che si recherà presso l’esercizio aderente all'iniziativa, avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Todi senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura, purchè la spesa complessiva sia almeno il doppio del valore del buono. I buoni sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.Saranno esclusi negozi di generi alimentari, supermercati, ipermercati e discount, negozi di grandidimensioni (superiore a mq. 1200), attività “compro oro” e attività in cui sono presenti salegiochi, sale scommesse o slot machine.