LA CURIOSITA' | A Perugia il gotha dei giocatori di biliardo per la categoria il quarto Snooker Italian Tour: i risultati

Si è svolto a Perugia - in via Morettini nel centro dedicato all'arte-sport del biliardo, il quarto Snooker Italian Tour (SIT), una particolare specialita del gioco tradizionale, la cui l’ultima tappa prima del campionato nazionale in programma a maggio è andata in scena proprio nel perugino. La città sempre di più al centro degli eventi nazionali e internazionali del vasto mare delle categorie sportive. Soddisfatta l’assessore allo sport Clara Pastorelli, insieme al consigliere comunale Paolo Befani, che hanno premiato i vincitori: “Siamo felici che Perugia accolga questa disciplina. Nella nostra città nel 2021 è nata la prima sala Snooker dell’Umbria grazie all’iniziativa della ASD Snooker Sporting Perugia. Proprio qui, quindi, si è svolto il 4° SIT, tra i tornei ufficiali della Federazione, e per l’occasione la sala è stata ampliata inserendo un quarto tavolo”.

Più di 50 i giocatori accorsi da tutta Italia per aggiudicarsi il primo posto nelle tre diverse Categorie A, B e C. In Categoria A vince Usama Zafar contro un ottimo Valerio Grandi; in Categoria B finale tra i due giocatori di Perugia Antonio Varone e Achraf Boukhal, a spuntarla e laurearsi campione è Antonio Varone; in Categoria C Valentino Bonfiglio ha la meglio su Agostino Gallo.