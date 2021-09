La classifica del Word University Rankings 2022: Perugia in classifica con le migliore università italiane

L'Università degli Studi di Perugia è tra le migliori al mondo in base alla classifica World university rankings stilata da Times HIgher Education che per il sesto anno consecutivo vede Oxford dominare il gruppo dei 1.662 Atenei di 99 Paesi, 136 in più rispetto allo scorso anno. L’Università di Perugia si posiziona tra le grandi Università insieme e Bologna, la Sapienza di Roma, la Scuola Superiore Normale di Pisa e l’Università di Camerino. "Ci congratuliamo con il Magnifico Rettore e tutta l’Università per il risultato raggiunto, frutto di grande impegno e professionalità nella didattica e nella ricerca": ha ribadito il sindaco Andrea Romizi a nome anche dalla Giunta.