LA CITTA' CHE CAMBIA | All’Auditorium di S. Francesco al Prato un museo multimediale per rivivere la gloria di Perugia

Via libera al progetto del percorso museale multimediale presso l’Auditorium di San Francesco al Prato. Il progetto presentato dalla società incaricata (Katatexilux Sas di Raffaele Carlani di Amelia), per un importo di 400mila euro (in linea con il finanziamento regionale afferente al POR FESR 2014-2020, Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile, Azione 6.4.1 – Agenda Urbana), è destinato a valorizzare ulteriormente il complesso di San Francesco al Prato, uno dei monumenti simbolo della città.

Contestualmente, la giunta ha approvato anche il progetto esecutivo elaborato dagli uffici dell’area Opere pubbliche per lo svolgimento dei lavori edili e impiantistici necessari a rendere l’area individuata, cioè lo spazio sottostante la ex chiesa, la cosiddetta cripta, idonea alla realizzazione del percorso museale (importo di 215mila euro finanziato da un contributo regionale a valere sui fondi del Piano Sviluppo e Coesione).

Dopo questi interventi preliminari, grazie alle più moderne tecnologie digitali, si punterà a coinvolgere i visitatori in un’esperienza interattiva e multimediale capace di far rivivere opere, spazi e ambientazioni che hanno caratterizzato la lunga storia del complesso. Il percorso museale, basato su studi storiografici, artistici e architettonici, si articolerà nei 470 mq del piano seminterrato in una serie di installazioni multimediali per un totale di sette diverse stazioni.

Secondo l’assessore Numerini, “il museo multimediale di San Francesco al Prato costituirà un prezioso strumento di divulgazione per la conoscenza di una delle massime espressioni della cultura architettonica ed artistica della città di Perugia”.