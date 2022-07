LA CITTA' CHE CAMBIA | Via libera a nuovi fondi per nuove opere a Pretola, Resina, Solfagnano, Monteluce e Turreno

Il voto favorevole del consiglio comunale di Perugia permette di sbloccare fondi per operare urgenti e altri che hanno ricevuto un contribito dalle istituzioni. Le variazioni – al Bilancio e al Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 – sono state adottate in via d’urgenza al fine di consentire l’urgente avvio delle fasi di progettazione definitiva/esecutiva e delle procedure di affidamento di alcuni interventi, oggetto di finanziamento regionale. Tra queste: la realizzazione percorso ciclopedonale in loc. Ponte Felcino, Via Val Di Rocco, dell’importo di 470mila euro; riqualificazione percorso Ponte Valleceppi-Pretola, dell’importo complessivo di 70mila euro.

Con la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 altra pioggia di importanti opere al via entro la legislatura: 231mila euro per l’adeguamento della pavimentazione di corso Bersaglieri, 100mila euro per la realizzazione del marciapiede in strada Tiberina nord nelle frazioni di Resina e Solfagnano. Vi sono poi due opere per le quali si presenteranno progetti volti ad ottenere finanziamenti nel bando “rigenerazione urbana”. Si tratta di 4,5 milioni per l’area pubblica di Pretola e 5,5 milioni per la riqualificazione e riattivazione a carattere polifunzionale del Turreno. Altre opere sono: partecipazione al bando Gal per la valorizzazione di Monte Petriolo (350mila euro), completamento dell’urbanizzazione del comparto di Monteluce con i 788mila euro ottenuti dall’escussione della fideiussione del fondo.