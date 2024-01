LA CITTA' CHE CAMBIA | “Ponte San Giovanni da periferia a città”: partiti i primi cantieri. L'assessore Scoccia già al lavoro sul campo: "Dalle parole ai fatti"

Sopralluogo degli assessori del Comune di Perugia Margherita Scoccia (urbanistica) e Otello Numerini (lavori pubblici) per l'avvio dei lavori relativi al Pinqua a Ponte San Giovanni. Sono iniziati in questi giorni quelli per la riqualificazione architettonica, l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio incendio presso il cva. L’intervento da circa un milione è finanziato con risorse del Pnrr e rientra in uno dei due progetti Pinqua del Comune dedicati al quartiere perugino, in particolare in quello che riguarda l’asse centrale lungo il percorso di via Cestellini (Pinqua 2 “Ponte San Giovanni da periferia a città”). L’assessore Numerini ha spiegato che “il progetto per il cva, che interessa soprattutto gli impianti, gli infissi, il restyling delle pareti esterne e l’installazione del fotovoltaico, è uno dei più attesi e servirà a rimettere a nuovo uno dei più importanti luoghi di aggregazione e socialità di questa zona”.