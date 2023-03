LA CITTA' CHE CAMBIA Parcheggio Pellini, il punto sui lavori: altro stralcio terminato. "Tutto secondo cronoprogramma"

Si rifà la segnaletica orizzontale al Parcheggio del Pellini. All’inizio del mese la riapertura. Tutto secondo cronoprogramma. Aperta la discussione con quanti, polemicamente, fanno rilevare l’oggettiva riduzione del numero dei posti disponibili, a seguito dello smantellamento del piano superiore. Operazione peraltro conclusa con rapidità ed efficienza. Ne abbiamo spiegato le ragioni che risiedono nella scarsa stabilità della struttura. Oltre che nel fondo che sarebbe reso fragile dalla abbondante presenza di acque sotterranee. Circostanza da più parti. Basta dare uno sguardo al mandorlato perugino, infradiciato, quale appare dalla scala mobile che adduce alla zona Minimetro della Cupa. (Fra le lamentele, la circostanza che proprio il fondo non sia stato rifatto con massicciata e adeguato sistema di drenaggio. Alle prime piogge consistenti – si dice – il piano si abbasserà. Staremo a vedere.)

Tolta la struttura del piano superiore, avremo però alcuni evidenti vantaggi. Il primo sarà quello di poter parcheggiare senza il rischio (spesso realtà) di impattare contro le strutture metalliche di sostegno. Probabilmente crescerà il numero dei posti macchina, in relazione a uno spazio più libero e a una disposizione a spina, da cui mettere in guardia è l’angustia in larghezza dei posti macchina.

Si fa infatti notare che, all’epoca della costruzione e relativa divisione degli spazi, le macchine erano sensibilmente più piccole. Successivamente, con auto sempre più grandi, era comune ricevere la classica sportellatache lasciava qualche magagna sulla carrozzeria.

L’auspicio degli utenti – coi prezzi correnti, unanimemente riconosciuti come piuttosto salati, per non dire esosi – è che si tenga conto di questa circostanza. E che, a beneficio delle nostre carrozzerie, oltre che delle nostre ossa, si delimitino spazi più ampi. I modo da poter scendere dalle vetture senza dover compiere acrobatismi e contorsionismi da circo. Con quello che si paga, è giusto poter disporre di un servizio adeguato al rapporto prezzo-qualità.