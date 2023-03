LA CITTA' CHE CAMBIA Ex Tabacchificio, la cittadella prende vita e i condomini fanno comunità: con gli spazi comuni, dove crescere insieme

Cresce sempre di più il complesso residenziale le Corti Perugine, nate per rigenerare l’abbandonata area dell’ex tabacchificio di via Cortonese.Il progetto di housing sociale delle Corti perugine offre un totale di 171 appartamenti in classe energetica A di varie dimensioni. Al momento ne risultano completati 89. Quelli

destinati ad essere affittati (senza patto di futura vendita) sono già stati dati in locazione. Una cittadella dunque ancora in fase di crescita e sviluppo ma che ha iniziato ad accogliere famiglie e persone. Da oggi le Corti apre anche gli spazi di condivisione aperti a tutti gli abitanti del complesso, al quartiere e a tutta la città che crede nella circolazione delle competenze, nella condivisione delle idee e nei processi di contaminazione e supporto reciproco. Tra gli spazi comuni c’è il living al piano terra dell’edificio 4, circa 225 metri quadrati arredati in maniera leggera e funzionale alle varie attività che potranno essere

ospitate. Il living è dotato anche di cucina e bagno. Tanto spazio per socializzare ed evitare l'effetto alveare o alienante. Spazio per eventi, cene insieme, convegni e altro ancora. Con la formula di attirare anche il resto del quartiere e non solo gli abitanti della cittadella dell'ex tabacchificio.

“In questi luoghi – ha sottolineato il sindaco Andrea Romizi - si può apprezzare il valore della rigenerazione urbana che non si esaurisce con la sistemazione e rivalorizzazione di quelle aree talvolta degradate, talvolta abbandonate. Qui rigenerare si traduce anche in un nuovo impulso sociale e in nuova linfa per la comunità che ci abita. E noi siamo certi che questi spazi condivisi possano essere l’incipit di percorsi inediti, volti a promuovere nella loro più alta espressione i valori della condivisione, dell’inclusione e della socialità”.

Lo spazio living delle Corti, come detto, si rivolge ai condomini delle palazzine del progetto, ma anche a tutte le persone e le realtà che vi gravitano attorno. È un contenitore aperto e informale dedicato agli interessi aggregativi, culturali e sociali, che facilita gli incontri e le relazioni tra gruppi e la collaborazione con le istituzioni.

“Riqualificare la città è sempre importante, ma in questo caso i nuovi spazi hanno un significato particolare. Qui le persone possono incontrarsi, vivere insieme e scambiare esperienze”, ha commentato l’assessore Cicchi. “A questo aspetto sociale – ha anche annunciato - se ne aggiungerà un altro attraverso il progetto di cohousing intergenerazionale che stiamo portando avanti con Regione e Usl grazie a un finanziamento ministeriale. Vogliamo che anziani, persone con disabilità, studenti e famiglie che lo desiderano possano riscoprire proprio all’interno di questo complesso la socialità che si è persa soprattutto negli anni dell’emergenza sanitaria”.

“La rigenerazione urbana può incidere sia sui luoghi fisici sia sulla struttura sociale di un quartiere e i locali che oggi inauguriamo ce lo ricordano – è poi intervenuta l’assessore Scoccia -. Ringraziamo tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di una visione innovativa che, attraverso spazi dedicati ad attività comuni e laboratori, punta a superare l’isolamento che talvolta caratterizza e limita la vita nelle nostre città”.

All'inaugurazione di oggi erano presenti il sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, l’assessore alle politiche sociali e diritto alla casa Edi Cicchi, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia, la vicepresidente dell’assemblea legislativa della Regione Umbria, Paola Fioroni, il direttore generale della Fondazione Perugia, Fabrizio Stazi, il direttore del Distretto del Perugino dell’Usl Umbria 1, Alfredo Notargiacomo, il senior vice president Fund Management Public Sector & Social Housing Prelios SGR Spa, Armando Ricca, il rappresentante del Consorzio Abn – Gestore Sociale, Roberto Bonifazi, il project manager presso Fondazione Housing Sociale, Roberta Conditi, la consigliera comunale Cristiana Casaioli, rappresentanti di numerose associazioni e il coro del centro socio-culturale di Pian di Massiano che ha offerto un intrattenimento musicale.