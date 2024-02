LA CITTA' CHE CAMBIA | Due nuove rotatorie per Lacugnano e Santa Sabina: il sopralluogo e lo stato dei lavori

Due nuove rotatorie sono state annunciate dall'assessore comunale di Perugia Otello Numerini che ha effettuato dei sopralluoghi per verificare l'avanzamento dello stato dei lavori. Il primo cantiere, prossimo alla conclusione, interessa la zona di 𝗟𝗮𝗰𝘂𝗴𝗻𝗮𝗻𝗼 e prevede la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la strada Lacugnano-Ellera e via Canova con un investimento di fondi comunali per 400.000 euro.

La seconda rotatoria, anch'essa in fase avanzata, riguarda invece 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮, all’incrocio tra via Corcianese, via Guido Rossa e Strada Lacugnano ed é finanziata con oneri di urbanizzazione. "Entrambe le infrastrutture - ha spiegato Numerini - hanno la finalità di ridurre la velocità dei veicoli in transito e garantire una migliore fluidità del traffico. Inoltre saranno realizzati alcuni interventi complementari come l’estensione della linea di pubblica illuminazione e alcuni tratti di marciapiede".