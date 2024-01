LA CITTA' CHE CAMBIA | Affidati i lavori della Nuova Sede CRI a Perugia. Scura: "La Croce Rossa anche a Perugia potrà avere spazi adeguati e moderni"

Affidati i lavori della Nuova Sede CROCE ROSSA di Perugia alla ditta vincitrice del bando alla presenza del Presidente Regionale Paolo Scura e del Segretario Regionale Dr. Nicola Scarfò del Comitato Regionale Umbria. Il cantiere è stato aperto in via Manna ed a come oggetto: la riqualificazione di un immobile da destinare alle attività territoriali della Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il progetto prevede la ristrutturazione del fabbricato, con realizzazione di uffici per il personale della Croce Rossa, ampio un locale magazzino da destinare alla raccolta ed alla distribuzione degli aiuti rivolti alla parte più fragile della Comunità, prevedendo inoltre, la riorganizzazione degli ambienti ufficio con un grande spazio dedicato alla vivibilità della sede da parte dei Volontari, e la dotazione di una sala riunione multifunzionale che possa ospitare corsi di formazione ed eventi.

“Questo è un giorno importantissimo per la Nostra Associazione – commenta il Presidente Regionale – perché con l’avvio di questi lavori finalmente la Croce Rossa anche a Perugia potrà avere spazi adeguati e moderni per poter servire al meglio la Comunità cittadina e Regionale. La storia di una sede per la Croce Rossa a Perugia parte da molto lontano, ma non si erano mai concretizzate le possibilità di poterne concludere l’iter. Voglio ringraziare il Comitato Nazionale nelle persone dei Presidenti Nazionali e Segretari Generali, che hanno creduto al progetto ed alla forte determinazione con la quale, Io stesso e tutto il Comitato Regionale, con il sostegno di tutti Volontari del Comitato di Perugia, abbiamo perseguito questo obiettivo che oggi vediamo avviato con tantissima -, un traguardo che fino a ieri ci sembrava solo uno sogno da perseguire”.