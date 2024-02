La bella notizia | I versi del grande Sandro Penna proiettati negli angoli più belli della città

Non dimenticare Sandro Penna. Non dimenticare le sue opere. Anzi rendere vivi i suoi testi più famosi sulle mura o monumenti di Perugia. L'idea porta la firma del giorno presentato della consigliera Elena Ranfa (PD) e del consigliere Francesco Vignaroli (Progetto Perugia) che è stata inserita in un'ordine del giorno su: “I versi di Sandro Penna illuminino una via di Perugia.”

La proposta richiama l’esempio di altre città italiane che hanno reso omaggio ad artisti del proprio territorio esponendo testi e parole delle loro opere attraverso luminarie nelle vie principali dei centri storici. L'ipotesi - suggerita alla Giunta comunale - prevede l’installazione di luminarie (o videoproiezioni) in una via del centro storico, ad esempio il primo tratto di via dei Priori, con i versi di Sandro Penna "affinché la città gli renda omaggio e valorizzi una produzione che resta tra le più significative e innovative della sua epoca". Francesco Vignaroli ha letto al Consiglio frasi di Sandro Penna che descrivono mirabilmente le bellezze di cui Perugia è ricca e che spesso sfuggono a chi le guarda distrattamente tutti i giorni. L'atto è stato approvato dal cosiglio e ora la Giunta dovrà finanziare e progettare la video-istallazione.