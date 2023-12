L'Umbria come Veneto e Lombardia: meno divieti per vivere per i veicoli a motore in montagna, ecco dove possono muoversi

Più libertà di movimento, anche con mezzi a due e quattro ruote,sulle nostre montagna per i tanti di appassionati come cacciatori, cercatori di funghi,amanti degli animali selvatici e amanti del motocross. Soprattutto più chiarezza, dopo troppi contenzioni e verbali ingiusti, subiti per delle regole di circolazione non adeguate. Il cambio di marcia è stato deciso dal Consiglio regionale che ha approvato un emendamento - legato all’ultimo bilancio di questa legislatura regionale - del consigliere della Lega Manuela Puletti destinato a cambiere le regole del vivere la natura.

“Attraverso questo emendamento – ha spiegato Puletti – sarà possibile transitare con qualsiasi veicolo a motore nei sentieri, nelle mulattiere, nei viali parafuoco dove non siano già poste tabelle di divieto. Questo atto, fortemente voluto dalla Lega e sostenuto dall’intero centrodestra, pone quindi fine ad una normativa che si prestava finora a diverse interpretazioni e che limitava fortemente le potenzialità delle nostre montagne e colline. Con questa novità l’Umbria si mette sulla stessa linea di regioni particolarmente sviluppate, come la Lombardia e il Veneto, che hanno già reso possibili i transiti dei veicoli a motore. Il bosco e le nostre colline rappresentano una grande risorsa per l’Umbria ed è dovere della politica agevolare mondi importanti ed identitari della storia umbra come quello dei cacciatori, dei cercatori di funghi e dei motociclisti".

E ancora secondo la Puletti: "Farlo con regole chiare e certe – conclude - rappresenta anche la miglior tutela della natura. La politica del ‘sì’ ha di nuovo vinto rispetto a quella dei ‘no’, che in nome di un ambientalismo strumentale crea in realtà distanza tra la natura e l’uomo”.